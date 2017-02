Restriction d'usage

Caries : pas de fluor par voie orale avant 6 mois

Le Zymaduo, le Fluostérol et le Fluorex ne doivent plus être prescrits chez les nourrissons de moins de 6 mois en prévention des caries dentaires.

Associé à un brossage régulier, le fluor est l’un des meilleurs alliés de nos dents. Ce minéral est en effet considéré comme un agent essentiel de la prévention des caries. Mais quand doit-on utiliser les comprimés, gels ou gouttes chez les enfants ? Pas avant 6 mois, répondent les autorités sanitaires. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient d’ailleurs de restreindre les indications d’utilisation pour 3 spécialités à bases de fluor.

L’agence a annoncé ce lundi 13 février que le Zymaduo, le Fluostérol et le Fluorex ne devaient plus être prescrits chez les nourrissons de moins de 6 mois. Pour les deux premiers, l’ANSM précise que ces solutions buvables peuvent être utilisées chez les enfants de 6 à 18 mois. Elle précise que le Fluostérol doit être initié chez les enfants « particulièrement exposés au risque de carie dentaire et dont l’apport total en fluor est inférieur à 0,3 mg » et présentant également « des carences en vitamine D, alors même qu’ils utilisent un lait supplémenté en vitamine D ». De même le Fluorex ne peut être utilisé qu’après « un bilan personnalisé des apports en fluor ».

Ces restrictions d’utilisation devraient être indiquées prochainement dans la notice et l’étiquetage de ces 3 médicaments. Cette décision suit les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) émises il y a déjà deux ans.



Le brossage devrait suffire

Selon la littérature scientifique, l’apport de fluorures est recommandé dès l’apparition des premières dents à l’aide d’une brosse à dents imprégnée d’une petite quantité de dentifrice fluoré. Aux alentours de 12-18 mois, le brossage doit devenir quotidien et la dose de dentifrice utilisée doit être de la grosseur d’un petit pois. Jusqu’à 6 ans, ce dentifrice doit contenir une dose inférieure ou égale à 500 ppm de fluor.

Puis à l’âge de 6 ans, la dose est comprise entre 1 000 et 1 500 ppm de fluor. Chez les enfants où un risque carieux important est décelé (mauvais hygiène dentaire, mauvaise alimentation…), le dentiste peut recommander l’utilisation d’un dentifrice plus fortement dosé à partir de 10 ans. La supplémentation en fluor à l’aide de médicament doit être réservé à ces enfants, et en particulier ceux vivants dans des régions où l’eau de boisson contient d’importantes quantités de fluor.

Les spécialistes précisent qu’entre 0 et 3 ans, le brossage doit être réalisé par un adulte. Celui-ci devra continuer à assister l’enfant afin de vérifier la qualité du brossage, s’assurer du bon dosage de dentifrice et limiter son ingestion.

En outre, afin d’éviter la survenue d’une fluorose dentaire (surdose de fluor), la HAS recommande de contrôler l’administration des fluorures chez les enfants âgés notamment de moins de 6 ans.