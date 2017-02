Campagne de sensibilisation

Cancer de la peau : les Danois demandent conseil aux Français

VIDEO - Avec un ton humoristique, les Danois demandent aux Français de leur apprendre à se protéger du soleil, eux qui ont une peau très fragile.

« Honorables citoyens de France, le Danemark a besoin de votre aide ». Le ton est officiel, la mise en scène, cérémonieuse. L’homme qui s’exprime lance un appel à la France, la voix porté par les plaintes des violons. « Nous, Danois, aimons votre pays. Cependant, il se pose un problème : le soleil ardent est dangereux pour notre peau délicate... »





"Help A Dane"

Aidez un Danois à se protéger du cancer de la peau, enjoint l’Institut National du Danemark contre le cancer. Chaque jour, 3 jeunes meurent de cette pathologie dans le pays. En cause, notamment : une exposition prolongée au soleil pendant les vacances, sur ces peaux peu usitées à en recevoir.

« Nous savons que vous avez déjà beaucoup à faire, mais vous demandons humblement votre soutien. Prière d’aider les Danois à connaître les méfaits de s’exposer longtemps au soleil », poursuit l’homme à son bureau. Dans la même pièce, un mouvement de caméra découvre un groupe de Danois en habits d’été, visages cramoisis, peau brûlée, les corps portant les stigmates d’une surexposition au soleil.

Cette vidéo a été déclinée pour la France, l’Espagne, l’Italie, la Thaïlande, ces pays où les Danois aiment se rendre mais où ils prennent de gros risques avec leur santé dermatologique.

« Quand nous voyons un rayon de soleil, nous oublions toutes les mesures de précaution et nous nous exposons durant des heures et des heures. Apprenez-nous à être prudents comme vous ! Rappelez-nous de nous mettre à l'ombre, de porter un chapeau et de la crème solaire. »

Avec ce ton humoristique, l’Institut National du Danemark contre le cancer souhaite générer une prise de conscience parmi les citoyens danois, population particulièrement exposée au risque de mélanome.



