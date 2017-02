Étude américaine

Les céréales complètes permettraient de perdre 2,5 kilos par an

Selon une étude américaine, remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes augmenterait les chances de perte de poids.

On connaît depuis longtemps les bénéfices des céréales complètes pour notre santé. Une récente étude américaine publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition vient confirmer les vertus des céréales non raffinées sur la perte de poids.

Menée sur 81 américains (hommes et femmes), âgés de 40 à 65 ans, l’étude a consisté à faire suivre aux volontaires un régime alimentaire pendant 6 semaines à base de 207 grammes de grains entiers et de 41 g de fibres alimentaires ou de céréales raffinées sans grains entiers avec 21g de fibres alimentaires.





92 calories en moins par jour

Tout au long de l’étude, des échantillons de selles et des prélèvements de sang ont permis aux chercheurs de l’université du Minnesota, de l'université Tufts et du Bell Institute of Health and Nutrition d’étudier le métabolisme de base des participants, c’est-à-dire la quantité de calories brûlées par l’organisme au repos, pour assurer les fonctions vitales.

Au terme de l’expérience, les chercheurs ont constaté un meilleur transit intestinal, un métabolisme basal plus élevé et une perte de 92 calories par jour chez les volontaires ayant suivi un régime à base de céréales complètes, soit 48 calories de plus en comparaison du groupe qui a consommé des céréales raffinées.

« En supposant qu’on ne compense pas par d’autres apports alimentaires, cette différence pourrait permettre une perte de poids d'environ 2,5 kg sur un an », constatent les auteurs de l’étude. Ces derniers précisent par ailleurs qu’ils n’ont constaté aucun trouble de l’alimentation ni aucune incidence sur la glycémie, l’appétit, la faim ou la satisfaction.