Pas un cas isolé

La mère avait finalement accepté qu’il soit transféré vers l’Institut de sciences médicales de Vijayanagara (VIMS) dans la ville proche de Bellary, afin de recevoir des examens plus poussés et d’envisager l’idée d’une chirurgie. « Ce cas représente un véritable défi pour nous », avait alors déclaré le Dr Divakar Gaddi du VIMS.

An Indian boy born with four legs and two penises is returning home after a successful surgery https://t.co/iJsCKRO5QT pic.twitter.com/RjpNYYOQwQ — CNN (@CNN) 10 février 2017

Un défi, mais pas une première : il y a un peu plus de deux ans, un bébé était déjà né avec quatre jambes et quatre bras à Baruipur, une ville de l’est de l’Inde. Cette naissance exceptionnelle avait attiré des milliers de personnes, qui l’avaient surnommé « god boy », le garçon-dieu. La police avait même eu du mal à contenir les fidèles venus prier et célébrer la venue au monde du bébé.

Thousands flock to see baby born with 8 limbs in #India http://t.co/Ou9d8GlmD9 @FoxNews pic.twitter.com/4zxYjJb7lB — The Daily Star (@dailystarnews) 19 novembre 2014

En 2005 encore, une fillette prénommée Lakshmi (du nom d’une déesse), était née dans les mêmes conditions. Deux ans après sa naissance, elle avait été débarrassée de ses membres supplémentaires, suite à une opération qui avait duré plus de 27 heures.