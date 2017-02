Le Dr Lakdawala suit l’état de santé de la jeune femme, et s’est battu pour lui obtenir un visa qui lui avait été refusé dans un premier temps. Pour valider la demande, elle devait en effet se déplacer à l’ambassade indienne au Caire, afin d’enregistrer ses empreintes digitales. Un déplacement impossible.

En décembre dernier, le chirurgien avait alors demandé à la ministre indienne des affaires étrangères, Sushma Swaraj, de débloquer la situation notamment via Twitter, en lui demandant « de l'aider à obtenir un visa médical, refusé par la procédure normale ».

Ma'am , Eman Ahmed (Egypt) 500kgs requested me 2 save her pls help me get her a medical visa as refused thru normal process @SushmaSwaraj pic.twitter.com/93Fwz6m8iL

Appel visiblement entendu. Dans un nouveau tweet paru ce vendredi, il la remerciait d’avoir « offert à Eman une seconde chance dans la vie ».

Thank you ma'am you are the one who started it all from your hospital bed . You have given Eman a second chance at life @SaveEmanCause https://t.co/ELqjsxLUPX