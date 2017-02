Enquête de la DGCCRF

Cosmétiques : la moitié des allégations sont non conformes

Plus de 1 000 allégations cosmétiques ont été contrôlées par la DGCCRF française. 46 % sont non conformes et 91 peuvent même entraîner des risques pour la santé des consommateurs.

