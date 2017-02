Mauvaises odeurs

Hygiène : 1 Française sur 4 a déjà rompu pour ce motif

Selon une étude, 1 Française sur 4 a déjà mis fin à une relation amoureuse à cause d’un problème d’hygiène. Premier motif de rupture, les mauvaises odeurs.

Fleurs, cadeaux, mots doux et soirées en amoureux, le 14 février rime souvent avec romantisme. Et à l'approche de cette date, les couples doivent se rappeler que chaque détail compte pour entretenir la flamme de l'amour. Au même titre qu'un faux-pas peut parfois se payer cher. A commencer par une mauvaise hygiène !

Le Groupe SCA, expert mondial de l’hygiène, a en effet mené l’enquête sur cette cause de rupture rarement avouée. Selon l’étude Hygiene Matters (1), les Français se montrent plutôt tatillons.

Une Française sur quatre (25 %) affirme ainsi avoir déjà mis fin à une relation amoureuse en raison du manque d’hygiène chez son partenaire, et les hommes sont presque aussi nombreux (22 %) à déclarer avoir déjà fait de même. Premier motif de rupture pour raison d’hygiène : les mauvaises odeurs, qui ne pardonnent pas. L’odeur corporelle arrive en tête(56 % des femmes et 44 % des hommes) devant la mauvaise haleine.

Les femmes n'aiment pas les cheveux sales

Une fois le couple installé, une bonne hygiène intime est particulièrement attendue du partenaire. 67 % des femmes et 60 % des hommes y sont très attachés. Plus drôle, les mains propres ont aussi leur importance et sont souvent citées comme un élément stabilisateur du couple... En tout cas pour 45 % des femmes et 38 % des hommes.

Passé ces critères dits "prioritaires", les femmes apparaissent plus attentives que les hommes à certains détails, perçus comme marqueurs de propreté : elles sont par exemple 26 % à se dire gênées par des cheveux sales (contre seulement 10 % des hommes), et 21 % par des vêtements sales (contre 15 % des hommes).





Les poils réhabilités par la gente féminine

Enfin, bonne nouvelle pour les femmes et pour les hipsters, les Français séparent nettement hygiène et pilosité. Les poils sont ainsi un motif de rupture que pour une petite minorité de phobiques résolus : seuls 9 % des hommes considèrent que ne pas se raser les aisselles est une cause de séparation, et ils ne sont que 7 % à penser de même pour l’épilation des jambes.

Les femmes, quant à elles, sont à peine 5 % à estimer qu’une trop grande pilosité peut valoir un veto. Conclusion, pour réussir sa Saint-Valentin, avant d’offrir des fleurs, mieux vaut soigner son hygiène !



