Santé Publique France

Gastro-entérite : l'épidémie persiste dans 3 régions

L'épidémie de gastro-entérite est terminée en France. Le seuil est franchi depuis deux semaines. Mais l'activité reste élevée dans certaines régions.

Après quatre mois d’activité, la gastro-entérite perd du terrain. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France, l’épidémie est terminée. Voilà deux semaines que le seuil a été franchi dans la majorité des départements. La circulation reste tout de même active dans trois régions : la Corse, l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA).

Le nombre de cas pour 100 000 habitants a dépassé les 1 000 consultations dans ces trois régions. Les autres régions bénéficient, elles, d’un répit bienvenu. Car cette épidémie est apparue avec trois mois d’avance et s’est montrée virulente. Mi-janvier, le million de consultations a été franchi.







Source : Réseau Sentinelles

Deux mesures de prévention

Cette épidémie s’est révélée plutôt équitable : les symptômes typiques de la gastro ont concerné toutes les tranches d’âge jusqu’à 45 ans. A noter que les personnes de 65 ans et plus ont été relativement épargnées. En revanche, les autorités sanitaires ont reçu des signalements pour 143 foyers groupés. Il s’agissait, dans deux tiers des cas, de résidences pour personnes âgées.

La prévention de la gastro-entérite est facile à appliquer. Un lavage régulier des mains est indispensable, à l’aide d’eau et de savon ou de gel hydro-alcoolique. Cette mesure présente l’intérêt de protéger contre les multiples virus de l’hiver. Santé Publique France invite aussi les Français à se prêter à un entretien soigneux des surfaces à risque. Et pour cause : la majorité des virus en circulation étaient des rotavirus et des norovirus. Ils sont particulièrement résistants.