Enquête Harris Interactive

Alimentation : l'assiette des Français s'améliore

Les Français consomment davantage de fruits, de légumes et de poissons au détriment de la viande, selon la dernière enquête d'Harris Interactive.

Les Français ont de nouvelles tendances de consommation, c'est la conclusion d'une enquête sur l'évolution des usages alimentaires publiée ce lundi par Harris Interactive (1). En termes de produits consommés, une évolution à la hausse est en effet observée pour les légumes et les fruits consommés quotidiennement. Un quart des Français les consomme plus souvent qu'il y a 2 ans. Le poisson est lui également en progression.

A l'inverse, d'autres produits ont subi de plein fouet les crises alimentaires : la viande au premier plan, avec 32 % des Français déclarant en consommer moins souvent qu'il y a 2 ans, suivie par le lait avec 27 % de déconsommation. En Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), les Français sont en quête de produits frais (28 % en consomment plus souvent qu'il y a 2 ans), et relèguent les conserves au second plan.





L'innovation alimentaire attendue

Par ailleurs, les consommateurs manifestent de plus en plus un intérêt face à des « innovations produits » accessibles, pratiques et rassurantes : plus 20 % seraient ainsi attirés par des mini-produits, des produits portionnables (format individuel plutôt que familial), ainsi que des fruits frais découpés.

En matière de technologie, 26 % se déclarent intéressés par l'utilisation d'une imprimante 3D alimentaire, qui permettrait de mieux contrôler les ingrédients utilisés et de façonner les produits selon ses souhaits.





Le bio et le sans gluten progressent

Enfin, même si la majorité des achats de produits alimentaires se fait encore majoritairement en GMS, la part belle est faite aux circuits courts : marché, AMAP (2) sont le lieu d'achat des fruits, légumes, œufs, fromage, viande, poisson et les magasins Bio ceux des légumes, fruits, œufs et céréales. De plus, 64 % des Français estiment utile un système d'étiquetage nutritionnel qui les aiderait à mieux choisir leur produit.

Cette sensibilité à l’alimentation a fait apparaitre de nouveaux régimes alimentaires dont la notoriété est importante, même si leur pratique reste encore aujourd’hui limitée. Les Français sont seulement 4 % à 6 % à suivre des régimes de type végétarien, sans gluten, vegan...





Internet pour mieux manger Cette enquête confirme également que les Français ont une relation forte à l’alimentation et particulièrement à la cuisine. 22 % se déclarent ainsi Experts/ Experts intermédiaires et 17 % ont déjà participé à un atelier de cuisine. Une grande majorité (71 %) navigue aussi sur Internet pour s’informer sur l’alimentation. 61 % utilisent par exemple des sites de recettes alimentaires, 25 % des blogs culinaires et 11 % des forums de consommateurs ou des sites de santé publique. Pour 63 % des Français, respecter un équilibre alimentaire est important et cela est primordial pour 21 % d’entre eux.



(1) Enquête réalisée en ligne du 12 au 21 octobre 2016. Echantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l'access panel Harris Interactive.

(2) Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP)