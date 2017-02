Des protocoles obsolètes

Pour remédier à ce retard français, la ministre de la Santé avait annoncé en octobre la création d’un « plan Lyme », visant à revoir les recommandations datant de 2006, et que les associations de défense des patients estiment dépassées. Plusieurs axes seront réévalués. La recherche, l’information et la protection du grand public contre les tiques seront renforcées. Mais c’est surtout la révision des protocoles de diagnostic et de soins, annoncée par Marisol Touraine, qui était attendue par les associations.



« Nous avons enfin pu mettre en place un calendrier pour le plan d’action contre la maladie de Lyme, expliquait le 20 janvier dernier à Pourquoidocteur Corinne Daurès, responsable Occitanie de l’association France Lyme. Une concertation débutera le mois prochain avec deux représentants des associations de malades, et une somme non négligeable de médecins. Ils seront impliqués dans l’élaboration du protocole national de diagnostic et de soins (PNDS). »





Le temps joue en défaveur des patients

La maladie de Lyme est transmise par les tiques. Mais en l’absence de signes de morsure - ce qui est fréquent car la tache rouge, qui trahit la maladie, n’est pas toujours visible -, les symptômes très peu spécifiques orientent les médecins vers d’autres pathologies, du syndrome de Guillain-Barré à la dépression, en passant par la fibromyalgie.

S’il est suivi rapidement après la morsure, un simple traitement antibiotique permet pourtant de guérir totalement, en quelques semaines (même si la résurgence possible malgré les antibiotiques fait débat dans la communauté scientifique). En revanche, lorsque les symptômes s’installent, il est souvent très difficile de s’en débarrasser.