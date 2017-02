Les médicaments les plus consommés

Les Français ont principalement recours à l’automédication lorsqu’ils souffrent des petits maux de l’hiver. L’année 2016 illustre particulièrement bien cette observation. Parmi les trois motifs les plus fréquents, figurent les affections respiratoires, les douleurs et les troubles digestifs… avec un pic au moment des épidémies de gastro-entérite et de grippe.

Sans surprise, le top 10 des médicaments les plus consommés sont associés à ces maladies bénignes. L’Oscillococcinum, traitement homéopathique recommandé en prévention des états grippaux, figure en tête du classement, suivi de l’Humex (rhume) et du Strepsil (mal de gorge).