Journée mondiale

Pr Patrizia Paterlini-Bréchot : comment vaincre le cancer

A la veille de la journée mondiale contre le cancer, le Pr Patrizia Paterlini-Bréchot explique comment une simple prise de sang contribuera à à limiter les effets du cancer.

Ce 4 février, la journée mondiale contre le cancer permettra une fois encore de mesurer les progrès accomplis dans ce domaine. Pourtant, le cancer continue de faire peur ; il arrive en tête des maladies redoutées. Et plus de 70 % des Français estiment fort probable l’hypothèse de développer cette pathologie. Fatalisme et pour tout dire, pessimisme, une personne sur trois seulement croit aux chances de guérison.

Et si l’espoir venait finalement de la détection précoce du cancer, avant qu’il ne fasse ses ravages dans le corps. Une femme suit cette piste depuis plus de vingt ans. Elle est mon invitée.

Le Pr Patrizia Paterlini-Bréchot, oncologue, spécialisée dans la biologie cellulaire et moléculaire à l'université Paris-Descartes, a mis au point, avec son équipe, le test ISET qui permet de détecter les cellules tumorales circulantes dans le sang.