Laver immédiatement et à grande eau

Les yeux des enfants sont soumis à rude épreuve face aux doses ultra-concentrées de lessive contenues dans les berlingots. Comment éviter que les dégâts ne soient durables ? Pourquoidocteur a posé la question au secrétaire général du Syndicat national des ophtalmologues français (SNOF).





Qu'est-ce qui cause ces brûlures oculaires ?

Lionel Leroy : Ces produits sont composés de dosettes hydrosolubles, qui fondent au contact de l’eau. Le plus souvent, les enfants jeunes les portent à la bouche, et l’enveloppe fond sous l’effet de la salive. Cela entraîne des projections secondaires au niveau des yeux. Le produit a un pH basique, les produits sont alcalins. Les atteintes touchent la cornée et la conjonctive, ce qui provoque des brûlures.





Comment les parents doivent-ils agir ?

Lionel Leroy : La conduite à tenir passe par un lavage à grande eau immédiat, parce qu’à moyen et long terme les brûlures par base sont plus dangereuse pour l’œil que les produits légèrement acides. Il faut donc laver avec de l’eau tiède, au moins 10 à 15 minutes. Ensuite, il est obligatoire d’aller voir un ophtalmologue dans un centre d’urgences.





Quelles conséquences peuvent survenir ?

Lionel Leroy : Selon l’importance de la projection, les cellules épithéliales de la surface de la conjonctive et la cornée peuvent être touchées. Si la brûlure est totale, cela détruit aussi les cellules souches de la limbe, ce qui empêche la régénération des tissus. Cela entraîne un ulcère chronique de la cornée et il faut différents traitements pour recouvrir la cornée. S’il n’y a plus du tout de cellules souches limbiques, il faut envisager une greffe, qui se pratique très bien actuellement.