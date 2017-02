Composés fluorés

Fast-food : des emballages toxiques pour la santé

Les emballages de hamburgers, frites et autres desserts vendus dans les enseignes de restauration rapide, contiennent des composés fluorés, associés à des cancers.

Comme si les recommandations nutritionnelles ne culpabilisaient pas suffisamment les consommateurs de fast-food. Les produits vendus dans les grandes enseignes sont déjà « trop gras, trop salés, trop sucrés ».

Mais en plus, les emballages contiennent des produits chimiques soupçonnés de causer des cancers des testicules et du rein, ou encore des problèmes de développement fœtal et des atteintes du système immunitaire chez les enfants.

C’est le constat de chercheurs de l’université de Notre Dame (Indiana, États-Unis), qui publient leurs résultats dans la revue spécialisée Environmental Science & Technology. Ils ont analysé plus de 400 emballages provenant de 27 enseignes comme McDonald’s, Burger King, Chipotle ou Starbucks. Et le constat est sévère. Des composés fluorés, les PFA, se retrouvent dans plus de la moitié des papiers entourant les desserts (brownies, muffins, cookies), dans 38 % de ceux des sandwichs et burgers, et dans un carton de frites sur cinq.





Persistants dans l’organisme

Un constat inquiétant, car ces substances chimiques, en plus d’être toxiques, sont très résistantes. Elles ne se dégradent que très lentement dans l’organisme, où elles peuvent rester des années.

« C’est un signal d’alarme pour ces chaînes de restaurants et pour les consommateurs, estime Graham Peaslee, professeur de physique nucléaire à l’université Notre Dame, qui a réalisé les tests. Ce sont des produits chimiques persistants, qui rentrent dans la circulation sanguine, et s’accumulent ».