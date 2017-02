Plus de 300 patients par jour

Urgences : le message du CHU de Toulouse aux usagers

Face à la saturation des urgences, le CHU rappelle aux patients que ce service doit prendre en charge, en priorité, les cas qui nécessitent une réponse immédiate.

Avec plus de 3 300 abonnés sur Twitter et plus de 14 500 sur Facebook, le CHU de Toulouse (Haute-Garonne) fait un carton sur les réseaux sociaux. Et l'établissement compte bien profiter de ce succès pour améliorer son fonctionnement. Tenter de mettre fin à la saturation de son service d'urgences est désormais l'une de ses priorités.

Dans un communiqué publié ce mardi, l'établissement s'inquiète de la situation en cours. Il écrit en effet que « depuis le mois de décembre 2016, début de l’épidémie grippale en région Occitanie, le seuil de 300 patients accueillis quotidiennement dans les deux services d’accueil des urgences adultes du centre hospitalier universitaire de Toulouse de Rangueil et Purpan est très souvent dépassé ».

Mais cet engorgement du service n'est pas une fatalité pour l'hôpital. Sur la Toile, ce dernier diffuse largement le message suivant : « Les services d’urgence ont vocation à prendre en charge, et en priorité, les urgences vitales qui nécessitent une réponse immédiate en termes de soins médicaux et de moyens ». Un rappel essentiel puisque, dans les faits, l'établissement constate que les patients qu'il reçoit « relèvent pour l’essentiel de soins de consultation ».





Qui puis-je consulter 24h/24 ?

Pour ces malades, il donne ainsi la marche à suivre. Par exemple, si votre état de santé ne justifie pas un appel aux services d’aide médicale urgente (SAMU) ou un déplacement dans un service d’urgences mais que vous souhaitez une réponse médicale adaptée à votre besoin (un conseil médical, un rendez-vous avec un médecin, un renouvellement d’ordonnance, etc.), le bon réflexe est de « toujours téléphoner à un médecin avant de se déplacer », indique le CHU.

Il précise que du lundi au vendredi, de 8h à 20h, il est en effet possible de consulter son médecin traitant habituel au plus vite. « Cela évitera bien souvent l’aggravation des symptômes », assure-t-il. En dehors de ces horaires, lorsque les cabinets médicaux sont fermés, il conseille alors d'appeler le numéro 39 66 « Allo docteur » (uniquement accessible en ex-région Midi-Pyrénées), qui permet d'orienter vers un médecin de garde, toutes les nuits de 20h à 8h, les week-ends et les jours fériés.

Par téléphone, le médecin traitant, ou le médecin généraliste de garde, évaluera la situation pour trouver la solution la plus adaptée à l'état de santé du patient. En revanche, en cas de doute et si une vie est en danger, il recommande de ne pas hésiter pas à contacter le 15 (SAMU) ou le 112 depuis un portable. « Au centre 15, un médecin évalue la situation et mobilise les moyens adaptés à l’urgence ». Les patients sont prévenus, comme pour les antibiotiques, les urgences c'est pas automatique !