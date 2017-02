50 salariés au chômage technique

Arnaud Chedhomme déplore l’impact de cette interdiction. « On a tiré à boulets rouges sur notre entreprise et sur moi-même. Les fonctionnaires de l'État ont essayé de couler une entreprise et de détruire des emplois. C'est inacceptable. On ne va pas en rester là », a-t-il pesté. Entre temps, une cinquantaine de salariés avaient en effet été placés au chômage technique. L’image de marque de l’entreprise est aussi atteinte.

En réparation du préjudice, la Préfecture a été condamnée à verser 1 500 euros à Charcuterie bordelaise. Le PDG a d’ores de déjà affirmé qu’il demanderait des dommages et intérêts pour cette atteinte à l’image de la société, ainsi que pour le préjudice d’exploitation subi.