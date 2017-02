Journée nationale de prévention

Suicide : les appels à SOS Amitié ont augmenté

Sur les neuf premiers mois de 2016, la plateforme SOS Amitié a reçu 13 % d’appels en plus, par rapport à 2015. Des appels également plus longs.

Chaque année, les suicides sont responsables de plus de 10 000 décès en France, et 800 000 dans le monde, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est un décès toutes les 40 secondes. Pour la 21e journée nationale de prévention du suicide, ce jeudi, SOS Amitié, la plateforme d’écoute et partenaire de cette journée d’action, encourage à la mobilisation des politiques, des personnels médicaux, sociaux, des collectivités, mais aussi des particuliers, pour soutenir les personnes en souffrance psychique.

La plateforme d’écoute mise en place par l'association repose sur 1 600 bénévoles. Ils , reçoivent 700 000 appels par an. Des appels de plus en plus nombreux (+ 13 % en un an), et qui durent plus longtemps (+ 11 %).

Seuls 2,4 % d’entre eux évoquent explicitement l’idée du suicide, mais tous les appels traduisant une souffrance doivent être traités. « Nous acceptons tous les types d’appel, même ceux qui ne parlent pas de suicide, car nous estimons que c’est important de faire de la prévention le plus en amont possible », explique à Pourquoidocteur Jean-Pierre Igot, président de SOS Amitié.





« À l’écoute de la France qui va mal »

« Les personnes qui appellent savent qu’elles vont tomber sur des bénévoles. Ce ne sont pas des professionnels de santé, mais plutôt des amis, qui vont les écouter, poursuit-il. Elles évoquent toute forme de mal-être, ce qui ne va pas chez elles. »

Les appels émanent de personnes victimes de souffrances psychiques, liées au travail, à la vie familiale, au quotidien… L’ouverture d’esprit sur les maladies mentales a aussi délié les langues, et permet un dialogue plus facile sur les soucis psychologiques. « Nous sommes à l’écoute de la France qui va mal », résume M. Igot