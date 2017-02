Production en série

La technique avait déjà montré des résultats satisfaisants, mais se heurte à un obstacle : il est parfois difficile de trouver des lymphocytes T à prélever chez les malades, surtout après des chimiothérapies. Elles sont également chères, car personnalisées pour les patients.

C’est là que Cellectis apporte une réelle innovation, car UCART19 le contourne : le prélèvement sanguin initial n’est pas effectué chez le patient, mais chez une personne saine. La thérapie peut donc être produite « en série » : la société annonce être capable de produire une centaine de doses avec un seul prélèvement sanguin sur une personne saine.





25 % des cancers pédiatriques

Ces résultats sont encourageants, car les LLA représentent 25 % des cancers pédiatriques. Si, pour les enfants de 1 à 10 ans, les options thérapeutiques sont multiples, les pronostic sont très faibles en deçà de 1 an.

« Le succès du traitement administré grâce aux cellules UCART19 représente un important jalon dans l’utilisation d’une nouvelle technologie d’ingénierie du génome, a déclaré le Pr Waseem Qasim, professeur de thérapie cellulaire et génétique et médecin immunologiste au GOSH. Si ces résultats sont reproduits avec d’autres patients, ce traitement pourrait représenter un énorme pas en avant dans le traitement de la leucémie et d’autres cancers ». Depuis, 5 autres patients ont reçu le traitement.

Une seule injection a été nécessaire pour guérir les deux petites filles. Quelques mois plus tard, elles ont reçu une greffe de moelle osseuse, afin de rétablir la production de globules blancs normaux. Plus d’un an plus tard, elles sont en pleine forme.