Des pratiques encore timides

Ces réponses ne se résument pas seulement à de beaux discours. Interrogées sur leurs actes, les sondées sont plus nombreuses à avouer une attirance sexuelle pour une autre femme. 18 % d’entre elles l’affirment en 2016, soit trois fois plus qu’en 2006. C’est particulièrement le cas chez les jeunes femmes.

La progression est tout aussi impressionnante lorsque les participantes sont interrogées sur leurs pratiques sexuelles. Le sexe lesbien « « a progressé de manière significative vu qu’entre 2012 et 2017 on est passé de 6 à 10 % », illustre François Kraus. Il évoque « un mouvement de fond qui reste minoritaire ».

Sur un plan plus sage, 2 femmes sur dix affirment avoir déjà embrassé une amie. Elles sont deux fois moins nombreuses à avoir caressé les seins d’une autre femme, ou à s’être laissées aller à des caresses plus intimes.





Une banalisation à sens unique

Et le porno dans tout cela ? Il joue un rôle, concède François Kraus, mais il n’est pas le seul à entrer en ligne de compte. « Les films X contribuent à cette érotisation des rapports entre femmes mais ils sont présents aussi dans le cinéma traditionnel », rappelle-t-il. Dernier exemple en date, La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche. « On se souvient du clip de Katy Perry (I Kissed a Girl, ndlr), de la cérémonie des MTV Awards avec Britney Spears », énumère le directeur d’études.

Une banalisation qui ne va que dans un sens : les rapports entre femmes sont synonymes d’excitation, ceux entre hommes séduisent moins. « C’est accepté pour les femmes mais pas pour les hommes », reconnaît François Kraus.





Ecoutez... Ecoutez... François Kraus : « Tout cela reste très genré. Chez les hommes, cela remet en cause l’identité masculine. Pour les femmes, cela renforce la désirabilité de la personne. » : « Tout cela reste très genré. Chez les hommes, cela remet en cause l’identité masculine. Pour les femmes, cela renforce la désirabilité de la personne. »



Un tabou semble résister, celui de la religion. Les relations homosexuelles sont bien plus fréquentes chez les femmes qui ne déclarent aucune appartenance religieuse. La cartographie livrée par l’Ifop est elle aussi parlante : l’Europe du Sud se montre bien plus timide quand aux rapports entre femmes. « Elle n’est pas déterminante mais elle structure les mentalités de manière plus large. Le rôle de la femme, de l’épouse, de la famille, est peut-être plus fort dans les pays méditerranéens », analyse François Kraus.







Source : Ifop





(1) Enquête Ifop pour Référence Sexe menée auprès de 2 003 personnes âgées de 18 ans et plus, interrogées par Internet entre le 14 et le 17 décembre 2016.