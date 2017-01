A croire qu’il faut le pire pour faire réagir. Aux Etats-Unis, le pire s’appelle Donald Trump et son pendant est un décret, signé à la hâte sur le coin du Bureau ovale de la Maison Blanche. Un texte anti-immigration qui interdit pour au moins 120 jours l’entrée sur le sol américain aux ressortissants de sept pays musulmans (Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen).

La signature de ce décret a plongé le monde et les relations internationales dans la plus grande confusion – ressortissants bloqués aux aéroports, panique des détenteurs de la « Green Card »… - et provoqué un élan général d’indignation. Parmi ces voix révoltées ont raisonné celles des grands patrons de la Silicon Valley, qui ont rappelé que la richesse industrielle de ce pays provient amplement des ressources humaines issues de l’immigration (voir encadré).





D’autres multinationales sont montées au créneau et ont affiché leur volonté de pallier les défauts de la prise en charge des migrants aux Etats-Unis version Trump. Ainsi, le jeune PDG d’Airbnb a annoncé sur Twitter que son entreprise offrirait des logements gratuits « aux réfugiés et à tous ceux qui ne sont pas autorisés à entrer aux Etats-Unis ».

Brian Chesky, 31 ans, invite les personnes en difficulté concernées par le décret Trump à le contacter pour trouver un toit. Selon Reuters, l’entreprise va déclencher son programme de réaction aux catastrophes (attentats, catastrophe naturelle…), qui permet de connecter les hôtes souhaitant offrir leur logement aux populations déplacées ou sinistrées.





Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing