Etude Inserm

Asthme : la charcuterie pourrait aggraver les symptômes

La consommation élevée de viande transformée est associée à une aggravation des symptômes liés à l’asthme, selon une étude de l’Inserm.

La viande transformée, accusée de favoriser plusieurs cancers, soulève de nouvelles inquiétudes. Selon une étude publiée dans la revue Thorax, la consommation de quatre portions hebdomadaires de jambons, saucisses, ou en encore de pâtés serait associée à une aggravation des symptômes asthmatiques.

Ces travaux, menés par l’Inserm, s’appuient sur les données de la cohorte EGEA, sur les les facteurs génétiques et environnementaux liés à l'asthme. Le suivi mené sur 20 ans a concerné 971 personnes, interrogées sur le régime alimentaire et les habitudes de vie ainsi que sur leur historique respiratoire. Parmi eux, 42 % ont déclaré avoir de l’asthme entre 2003 et 2007.





Surrisque de 76 %

Selon les observations des chercheurs, la proportion de participants dont les symptômes asthmatiques se sont aggravés s’établissait à 14 % chez les personnes qui ne consommaient qu’une portion ou moins de viande transformée par semaine. Elle s’élevait à 20 % chez celles qui en consommaient entre une et quatre, et à 22 % pour celles qui en mangeaient davantage.

Après avoir exclu les autres facteurs de risque pouvant constituer un biais, les chercheurs ont conclu que ceux qui mangeaient une quantité importante de viande transformée avait un surrisque de 76 % de voir les symptômes de leur asthme s’aggraver.

Cette corrélation est directement liée à l'augmentation de l'indice de masse corporelle qui est associée à une consommation importante de viande transformée. Les auteurs soulignent ainsi que ces travaux observationnels permettent de mieux comprendre le rôle du poids dans l’interaction alimentation-asthme.