Femmes, intelligence et science

Stéréotypes : les choix des filles sont influencés dès 6 ans

Les petites filles associent la qualité d’être « très très intelligent » à un homme plutôt qu’à une femme, d’après des chercheurs américains qui publient dans Science.

Dans certains domaines professionnels, la surreprésentation masculine est flagrante. Lorsque les métiers impliquent des aptitudes physiques particulières, elle est compréhensible. Mais dans les carrières intellectuelles, elle n’a pas de raison d’être. Pourtant, dans le monde, alors que 53 % des titulaires d’une licence scientifique sont des femmes, (et 43 % des docteurs), elles ne comptent que pour 28 % des chercheurs (33 % dans l’Union Européenne), et pour à peine 19 % des ingénieurs au Canada, aux États-Unis et en Allemagne, d’après un rapport de l’UNESCO.

Un déséquilibre qui s’expliquerait, d’après des chercheurs américains, par la solidité de certains stéréotypes sexuels qui laisseraient supposer que les femmes ne peuvent être aussi brillantes que les hommes. Ces stéréotypes seraient actifs chez les petites filles, dès l’âge de 6 ans, expliquent-ils dans un article publié dans la revue Science.





Les hommes censés être plus intelligents

« Nous remarquons que, non seulement les petites filles absorbent les stéréotypes sur l’intelligence dès leur entrée à l’école primaire, mais en plus, elles choisissent leurs activités en se basant sur ces stéréotypes », explique Andrei Cimpian, professeur de psychologie à l’université de New York, et l’un des auteurs de l’étude.

Pour arriver à ces conclusions, en s'associant à une doctorante en psychologie de l’université de l’Illinois (États-Unis), et à Sarah-Jane Leslie, professeur de philosophie à Princeton, il a étudié les réactions de filles et de garçons âgés de 5 à 7 ans, face à un récit décrivant quelqu’un de « très très intelligent ».

Le personnage était asexué, et le récit était totalement vide de référence à un homme ou une femme. Après l’avoir lu, les chercheurs ont demandé aux enfants de choisir à qui le personnage de l’histoire pouvait ressembler, en leur laissant le choix entre quatre photos, dont deux représentaient des hommes, et deux autres des femmes.

Les plus jeunes, garçons comme filles, choisissaient un individu de leur propre sexe. Mais à partir de 6 ans, les filles étaient beaucoup plus enclines à indiquer que le personnage brillant était un homme, se pliant ainsi aux stéréotypes.