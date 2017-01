Sondage Odoxa

Epidémie de grippe : les Français veulent des soignants vaccinés

Dans un sondage, les Français (et surtout les seniors) approuvent l'obligation de vaccination du personnel soignant contre la grippe, qu'il soit en contact ou non avec les fragiles.

Malgré les campagnes de prévention et d'appel à la vaccination contre la grippe pour les populations dites « à risque », la vaccination antigrippale a pris du plomb dans l'aile ces dernières années y compris chez les personnels soignants pour qui l'obligation vaccinale contre la grippe a été levée en 2006.

La France traverse ainsi, depuis plusieurs semaines maintenant, un pic d'infections grippales très important et les hôpitaux débordés par cette affluence soudaine de patients font la Une de l'actualité. Dans le dernier Carnet de santé MNH-Odoxa (1), les Français plébiscitent certaines mesures pour lutter contre cette épidémie saisonnière.





Hôpitaux sous tension… Quelles mesures

Pour faire face à ce pic de grippe, les personnes interrogées approuvent par exemple le renfort des équipes soignantes par les étudiants infirmiers (77 %). Mais aussi le fait de repousser les opérations non urgentes (68 %) planifiées afin de libérer des lits dans les hôpitaux. Cette mesure a été testée récemment puisqu'environ 200 hôpitaux ont déclenché début janvier le dispositif « hôpital en tension », rouvrant temporairement des lits et annulant des interventions non urgentes, à la demande de la ministre de la Santé.

Toutefois, sur ce point, on observe un réel écart entre les plus jeunes et leurs aînés : les premiers étant « seulement » une courte majorité de 54 % à être favorables à l'idée de repousser les opérations non urgentes quand les seconds sont plus des trois quarts (77 %) à y être favorables.

Les soignants doivent montrer l'exemple

Et au sujet du débat actuel sur l'obligation vaccinale des soignants, les Français (et surtout les seniors) sont sans concession. Ils semblent convaincus par cette mesure. Ainsi, deux tiers d'entre eux (66 %) et 80 % des plus de 65 ans sont favorables à l'idée que les personnes au contact des seniors soient obligés de se vacciner, et 61 % des Français / 76 % des plus de 65 ans y sont favorables pour l'ensemble des personnels soignants.

S'agissant d'obliger les populations les plus fragiles, telles que les personnes âgées et les jeunes enfants, à se faire vacciner : seul un Français sur deux soutient en revanche cette mesure (52 %), alors même que les autorités sanitaires encouragent ces populations considérées « à risques » à se faire vacciner. Enfin, en aucun cas il n'est question aux yeux des Français de rendre la vaccination contre le grippe obligatoire pour l'ensemble de la population : plus des trois quarts des Français s'y opposent !





Un Français sur dix touché par la grippe ? Dans ce sondage, un Français sur dix (10 %) affirme avoir été personnellement touché par la grippe ces dernières semaines, 9 % déclarent qu'un proche au sein de leur foyer a été touché et 30 % connaissent des personnes dans leur entourage qui ont été touchées par la grippe récemment. C'est donc près d'un Français sur deux (49 %) qui a été concerné, de près ou de loin, par la grippe au cours de ces dernières semaines. Durant ces 6 premières semaines d'épidémie, Durant ces 6 premières semaines d'épidémie, Santé publique France estime de son côté que 1 339 000 personnes auraient consulté un généraliste pour ce motif. Un bilan provisoire qui va sûrement augmenter selon l'Agence puisque le pic national n’est pas encore atteint.



(1) Sondage réalisé par Odoxa pour la MNH, Le Figaro et France Inter les 19 et 20 janvier 2017 sur un échantillon de 1 006 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus