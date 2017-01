Cas exceptionnel

Inde : un bébé naît avec 4 jambes

La mère d’un bébé né avec quatre jambes et deux pénis à Raichur (Inde) hésite à le faire opérer, malgré l’insistance des médecins.

Le 21 janvier dernier, un bébé pas comme les autres est né à 4h23 du matin au centre médical Dhadeasugure, dans la ville de Raichur (Inde), située au sud de Bombay. Il est venu au monde avec quatre jambes, et deux pénis, au cours d’un accouchement tout à fait normal, ont indiqué les médecins.

« Pour nous, c’est un don de dieu », a expliqué Lalitamma, la mère de 23 ans du nouveau né. Avec son mari, Chennabasava, 26 ans, ils ont refusé pour l’instant qu’une opération de l’enfant soit envisagée afin de lui retirer les membres surnuméraires. Lalitamma souhaite qu’il soit élevé exactement dans l’état dans lequel il est né. « Nous sommes pauvres et, de toute manière, nous ne pouvons pas payer le traitement », a-t-elle ajouté.





Une opération envisagée

Récalcitrante dans un premier temps et sous la pression de la famille et du personnel soignant, la mère a finalement accepté qu’il soit transféré vers l’Institut de sciences médicales de Vijayanagara (VIMS) dans la ville proche de Bellary, afin de recevoir des examens plus poussés et d’envisager l’idée d’une chirurgie.

« Une équipe de chirurgiens étudie l’état du bébé, explique le Dr Divakar Gaddi du VIMS. Ce cas représente un véritable défi pour nous ».

Pas une première en Inde

Il y a un peu plus de deux ans, un bébé était déjà né avec quatre jambes et quatre bras à Baruipur, une ville de l’est de l’Inde. Cette naissance exceptionnelle avait attiré des milliers de personnes, qui l’avaient surnommé « god boy », le garçon-dieu. La police avait même eu du mal à contenir les fidèles venus prier et célébrer la venue au monde du bébé.

Thousands flock to see baby born with 8 limbs in #India http://t.co/Ou9d8GlmD9 @FoxNews pic.twitter.com/4zxYjJb7lB — The Daily Star (@dailystarnews) 19 novembre 2014

En 2005 encore, une fillette prénommée Lakshmi (du nom d’une déesse), était née dans les mêmes conditions. Deux ans après sa naissance, elle avait été débarrassée de ses membres supplémentaires, suite à une opération qui avait duré plus de 27 heures.