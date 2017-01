Conçu par Google

Mélanomes : une algorithme pour les détecter avec précision

Un algorithme d'intelligence artificielle a été capable d'identifier des cancers de la peau sur des photos avec autant de précision que des dermatologues.

Entre 1980 et 2012, le nombre de cas de mélanome a augmenté en France. L'Institut National du Cancer (INCa) estime qu'il a touché 14 325 personnes et causé 1 773 décès en 2015.

Un espoir vient peut-être des États-Unis. Des travaux réalisés à l'Université Stanford (Californie) et publiés dans la revue Nature montrent qu'un algorithme d'intelligence artificielle est capable d'identifier des cancers de la peau sur des photographies avec autant de précision que des dermatologues.



L'équipe, menée par le chercheur en informatique allemand Sebastian Thrun, a créé une base de données de près de 130 000 images de lésions cutanées (représentant près de 2 000 maladies). Les scientifiques ont formé leur algorithme pour pouvoir diagnostiquer visuellement un risque potentiel à partir d'images de grains de beauté suspects plutôt que d'avoir besoin de descriptions préprogrammées.

Bientôt sur smartphone