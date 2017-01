La France touchée elle aussi

Mais la France n’est pas épargnée. Les DROM-COM sont régulièrement touchés. En 2015, 64 nouveaux cas ont été recensés. En Guyane, par exemple, le nombre de cas est en augmentation. Il était de 8,4 par an entre 1996 et 2006, et de 16 cas par an entre 2007 et 2011. Quatre cas ont été détectés à la Réunion en 2015, 3 en Polynésie française, mais surtout 56 à Mayotte. Au total, 250 personnes touchées par la lèpre vivent en France, tous originaires des DROM-COM ou de l’étranger.

La lèpre est due à une infection par la bactérie Mycobacterium leprae. Elle se manifeste sous deux formes. Une forme dite « tuberculoïde », la plus fréquente, associe des taches dépigmentées sur la peau qui peuvent s’accompagner d’ulcères et de mutilations, des troubles nerveux touchant les membres, avec des atteintes à la sensibilité cutanée. L’autre, dite « lépromateuse », est plus visible. Les atteintes cutanées sont prédominantes, et s’accompagnent de symptômes ORL ou ophtalmologiques. Cette forme est contagieuse.





Une maladie peu contagieuse

La transmission est encore discutée pour cette maladie peu contagieuse, dont la période d’incubation peut prendre 5 ans, et pour laquelle les symptômes peuvent n’apparaître que 20 ans après la contamination. Certains vecteurs animaux (moustiques, punaises) pourraient avoir un rôle à jouer, mais c’est surtout par un contact prolongé avec une personne infectée, comme quelqu’un de la famille, que la contagion se fait. Les postillons ou gouttelettes nasales sont incriminés, mais aussi les objets souillés, comme le linge de lit. Les mucosité des malades de la lèpre sont en effet contaminées par la bactérie, qui peut survivre et pénétrer via des ulcérations ou des plaies cutanées.

La polychimiothérapie est très efficace pour le traitement de la lèpre, qui prend 6 à 12 mois. Il mène à peu de rechutes, et comporte peu d’effets secondaires.