Garder le virus à distance des villes

Le ministère de la Santé se veut rassurant, écartant pour l’instant, faute de preuves, l’hypothèse d’un lien entre les boues toxiques et l’épidémie actuelle. Il se concentre pour écarter les foyers épidémiques des régions urbaines, pour l’instant épargnées. Le moustique qui transmet le virus est différent de celui des villes, vecteur de Zika ou du Chikungunya, par exemple.

Pour rappel, la fièvre jaune est causée par une transmission singe-homme ou homme-homme, via une piqure de moustique. Elle se traduit par une phase d’infection comprenant de la fièvre accompagnée de frissons, des douleurs musculaires et dorsales, des maux de tête, une perte d’appétit, des nausées et des vomissements. Dans un deuxième temps, environ 15 % des personnes infectées développent des symptômes plus graves, une fièvre intense, des saignements et une détérioration des fonctions rénales, menant à la mort dans un cas sur deux, et sous deux semaines.