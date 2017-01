Sexualité

Kisspeptine : une molécule qui pourrait stimuler la libido

Des chercheurs anglais ont montré que la kisspeptine, une molécule produite naturellement par des neurones, pourrait être utilisée pour traiter des troubles psychosexuels.

La prise en charge des troubles sexuels se concentre sur des facteurs biologiques liés à l’érection, mais peu à ceux qui régulent la libido. D’après les résultats préliminaires d’une étude menée à l’Imperial College London (Royaume-Uni), une autre approche serait possible. Dans un article publié dans la revue Journal of clinical investigation, les chercheurs expliquent que la kisspeptine, un neuropeptide (molécule produite par les neurones), stimule l’activité dans des régions du cerveau liées à l’excitation et au désir sexuels.

L’équipe de scientifiques a conçu un essai en double aveugle, contrôlé par placebo, impliquant une trentaine d’hommes jeunes, en bonne santé et hétérosexuels. Après une injection de kisspeptine (ou de placebo pour le groupe test), leur activité cérébrale a été surveillée par IRM fonctionnelle alors qu’ils observaient des photos. Certaines représentaient des couples (dans des poses romantiques ou érotiques), d’autres des situations sexuellement neutres, ou encore des images négatives.

Une excitation ciblée

Les chercheurs ont remarqué une activité plus importante des zones liées à l’excitation sexuelle chez les sujets ayant reçu de la kisspeptine, au moment où ils visualisaient les photos de couples et les images érotiques. Pour les images neutres, les réactions étaient identiques à celles du groupe placebo. La molécule stimulerait donc le désir sexuel, mais uniquement dans des situations qui s’y prêtent.

« Les premiers résultats sont prometteurs. Ils indiquent que la kisspeptine joue un rôle dans la stimulation de certaines émotions et réponses qui précèdent les relations sexuelles, et la reproduction, se réjouit le Pr Waljit Dhillo, endocrinologue au département de médecine de L’Imperial College London, et auteur principal de l’étude. Notre but est de déterminer si la kisspeptine peut devenir un traitement des troubles psychosexuels, et ainsi aider de nombreux couples qui peinent à concevoir. »