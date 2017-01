Perception et réalité

Pénis : les Français plutôt satisfaits de la taille

Interrogés sur ce qui serait la taille moyenne du pénis, les Français sont proches de la réalité avec un chiffre de 13,6 cm.

La question de la taille du pénis est un sujet délicat sur lequel circule encore un certain nombre d'idées-reçues. Le site de téléconsultations médicales Zava revient, à travers une nouvelle étude (1), sur quelques préjugés régulièrement véhiculés. Et contrairement à leurs voisins européens, les Français font preuve d'une grande lucidité.

Lorsqu'on les interroge sur ce qui serait, selon eux, la taille moyenne du pénis en France, ils sont assez proches de la réalité avec un chiffre de 13,6 cm soit seulement 0,5 cm de plus que la taille moyenne révélée dans une étude de 2015.

Mais la perception varie selon les pays interrogés. Ainsi, la Pologne a la perception la plus élevée avec 15,7 cm, le Royaume-Uni à l'inverse, estime que la taille moyenne du pénis de ses sujets serait de 12,4 cm.





Pas des rêves démesurés

Par ailleurs, tout comme les Hollandais, les Français interrogés ne rêvent pas d'un idéal « inaccessible ». Quand on les interroge sur ce qui serait pour eux la taille idéale, ils estiment que 14,9 cm serait un chiffre honorable. Soit moins d'1,5 cm que la taille moyenne perçue en Europe (16,4 cm).

La gent masculine européenne n'est toutefois pas mécontente de son sort : près de 45 % des hommes interrogés s'estiment en effet « satisfaits » par leur mensuration intime, 14 % se disant même « très satisfaits ». La tranche d'âge la plus comblée étant les 45 ans et plus.







Les femmes y accordent peu d'importance

De plus, pour près de 60 % des hommes interrogés, la taille n'a aucun impact sur leur confiance au lit. Là encore, plus on avance en âge, moins cela ne semble compter (66 % des hommes de 45 ans et plus déclarent que la taille n'a aucune influence). Même si une minorité (16 %) déclarent quand même que leur confiance sexuelle est corrélée à la taille de leur pénis.

Enfin, l'adage populaire, « Plus c'est long plus c'est bon », ne semble plus tout à fait d'actualité. Plus d'1 femme sur 5 n'accorde aucune importance à la taille du pénis, et la grande majorité (67 %) y attache une importance toute relative.

Pour rappel, une étude publiée en 2015 a fixé la taille moyenne du pénis en érection à 13,12 cm dans le monde. En France, celle-ci se situerait entre 12,8 et 14,5 cm d'après des travaux menés par l'Académie nationale de Chirurgie en 2011. Et pour ceux (ou celles) qui cherchent les données les plus actualisées en la matière, sachez qu'il existe une cartographie mondiale, très précisément sourcée, de la taille du pénis au repos et en érection. Celle-ci a déjà généré plus de 20 millions de vues d'après le site qui la diffuse, preuve de l'intérêt porté à ce sujet...

(1) Zava a interrogé 2 121 répondants sur des questions relatives à la santé sexuelle et à leurs idéaux en matière de taille des organes génitaux. 1 148 répondants étaient identifiés comme des hommes, 973 comme des femmes. Sur ces répondants, 1 055 étaient des Etats-Unis, et 1 066 localisés en Europe.