Registre national en ligne

Don d’organes : comment exprimer son refus

L’Agence de biomédecine a créé une plateforme en ligne afin de faciliter les démarches des citoyens ne souhaitant pas être candidats au don d’organe.

Depuis 1976 et la loi Caillavet, qui encadre le prélèvement d’organes en vue d’une greffe, toute personne éligible à un don est considérée comme consentante, sauf si elle exprime une volonté différente de son vivant.

Pour ce faire, et depuis ce lundi, l’agence de biomédecine, qui gère le don d’organe en France, a mis en place une plateforme en ligne qui enregistre les refus des citoyens, et qui facilite grandement les démarches. Les personnes souhaitant, de leur vivant, exprimer leur choix de n’être pas considéré comme donneur lors de leur décès, sont invitées à se rendre sur le site du registre national des refus. Après avoir renseigné une fiche administrative et joint une copie de leur pièce d’identité, ils y seront inscrits.

Trois listes pour plus de clarté

Le registre comporte trois listes, concernant respectivement le don pour une greffe d’organes ou de tissus, la recherche scientifique (différent du don à la science), et les autopsies médicales (hors autopsies judiciaires, auxquelles il n’est pas possible de se soustraire). L’inscription sur le registre peut se faire sur l’une, deux ou les trois listes.