En Ile-de-France

Migrants : la Croix-Rouge distribuera des carnets de santé

La Croix-Rouge remettra un carnet de santé aux migrants qu’elle reçoit en consultation en Ile-de-France, afin de leur offrir une prise en charge plus simple et plus efficace.

Afin de faciliter et d’optimiser la prise en charge médicale des migrants, la Croix-Rouge française a décidé d’élaborer un carnet de suivi de santé qu’elle remettra désormais à tous ceux qu’elle reçoit lors des consultations infirmières itinérantes en Ile-de-France.

Dans un communiqué publié ce lundi, la Croix-Rouge indique que, dès aujourd'hui, lors de chacune des consultations infirmières réalisées par l’équipe mobile auprès des migrants vivant dans les centres d’hébergement, les gymnases et hôtels des départements d’Ile-de-France (hors Paris), un carnet de suivi de santé, traduit en anglais et en arabe, sera remis à chacun des patients.





Antécédents, allergies...

Ce carnet, dont ils ne disposaient pas jusqu’à présent, permettra désormais de leur offrir une continuité de prise en charge médicale. Les migrants pourront ainsi être orientés plus rapidement vers les structures de soins les mieux adaptées. Traduit dans des langues qu'ils comprennent, il facilitera également l’échange, parfois difficile, lors des consultations médicales.

Enfin, grâce à ce document, strictement personnel et confidentiel, les professionnels de santé disposeront de toutes les informations nécessaires (antécédents familiaux, chirurgicaux, médicaux, allergies et maladies) au suivi d'un patient. « C'est la première fois que des carnets de santé seront distribués aux migrants. Jusqu'à présent, à la sortie des consultations, on leur donnait une sorte de feuille A4, qui souvent se perdait. Ce carnet est un document de santé publique, qui permettra d'offrir aux migrants une prise en charge médicale plus simple et plus efficace », a expliqué à l'Agence France-Presse (AFP) le délégué national sanitaire de la Croix-Rouge française Jacques Touzard, à l'origine du projet.

La remise des carnets de suivi de santé sera réalisée dans les 46 centres d’hébergement installés à ce jour en Ile-de-France dont 10 sont gérés directement par la Croix-Rouge française. « A plus long terme, l’initiative devrait être étendue à l’ensemble du territoire français et en outre-mer notamment à Mayotte et en Guyane », conclut l'association d'aide humanitaire.