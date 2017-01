Elle voulait s’offrir une nouvelle opération de chirurgie esthétique. Carol Bryan a perdu un œil et la beauté plastique qu’elle convoitait tant. A 54 ans, cette Américaine a décidé de se lancer dans une campagne de sensibilisation sur les dégâts de la chirurgie esthétique, après avoir été défigurée à la suite d’une telle intervention.

A la presse anglosaxonne, elle raconte le calvaire qu’elle a vécu. A l’approche de la quarantaine, Carol Bryan a commencé les injections de botox. En 2009, sur les conseils de son plasticien, elle opte pour une injection de « fillers », ces produits de comblement injectables résorbables censés offrir une solution moins invasive qu’un lifting. Elle souhaitait alors donner davantage de volume à ses pommettes et parfaire son front.





Mais Carol Bryan s’est fait injecter certains produits destinés uniquement pour des zones spécifiques du visage, et contre-indiqués dans sa situation. Les effets secondaires sont alors apparus : ecchymoses, gonflements...

Terrifiée par son apparence, Carol Bryan a vécu pendant quatre ans recluse sur elle-même, dissimulée afin de ne pas montrer son visage. En 2013, sa fille a décidé de la sortir de là et d’organiser sa prise en charge

La première opération de chirurgie réparatrice a eu lieu en avril 2013 ; elle a duré plus de 16 heures. Les produits ayant durci avec le temps, les médecins ont rencontré de nombreuses difficultés. Au cours de l’intervention, le nerf optique de Carol Bryan a été touché ; elle a perdu la vue d’un œil.

Woman is left blind in one eye and disfigured by botched fillers #CarolBryan #Florida https://t.co/jj7FtrXahn pic.twitter.com/hgz5rNhC49