10 heures par jour

Rester assis longtemps accélère le vieillissement de la femme

Une étude sur la sédentarité montre que passer trop de temps assis et ne pas faire assez d'exercice physique peut faire vieillir les cellules prématurément.

La sédentarité révèle tous ses méfaits. Alors que des études précédentes avaient déjà associé l'excès de position assise à des troubles de santé divers tels que l'obésité, l'excès de « mauvais » cholestérol et un risque accru de maladie cardiovasculaire, une nouvelle étude pointe un autre effet négatif.

Publiés dans la revue American Journal of Epidemiology, les travaux montrent que les femmes âgées dont l'activité physique est faible et qui restent assises plus de 10 heures par jour avaient des cellules biologiquement plus vieilles de huit ans que celles des femmes moins sédentaires.





Télomères raccourcis

Les chercheurs pensent être les premiers à avoir mesuré de façon objective les effets de la sédentarité et de l'activité physique sur le vieillissement biologique. Pour leurs travaux, ils ont observé environ 1500 femmes âgées de 64 à 95 ans et enrôlées dans la Women's Health Initiative (WHI), une cohorte portant sur les maladies chroniques chez les femmes ménopausées.

Les participantes ont répondu à des questionnaires et devaient porter un accéléromètre pendant sept jours consécutifs, au réveil et pendant leur sommeil, afin que leurs mouvements soient enregistrés.

Les chercheurs ont découvert que les femmes qui effectuaient chaque jour moins de 40 minutes d'activité physique de niveau modéré à intense, et qui restaient sédentaires pendant plus de 10 heures par jour, avaient des télomères plus courts.





Age biologique

L'équipe de scientifiques a toutefois découvert que les femmes qui restaient assises longtemps ne souffraient pas de ce raccourcissement accéléré si elles faisaient de l'exercice au moins 30 minutes par jour.

Les télomères se trouvent aux extrémités des brins d'ADN. Ils protègent les chromosomes de la détérioration mais au fur et à mesure que les cellules vieillissent, ils se raccourcissent naturellement. Le raccourcissement des télomères est associé au développement des maladies cardiovasculaires, du diabète et des cancers majeurs.

« On devrait commencer à réfléchir aux bénéfices apportés par l'exercice physique lorsqu'on est jeune, et l'activité physique devrait continuer à faire partie de notre vie quotidienne même quand nous vieillissons, et même à 80 ans. L'âge réel ne correspond pas toujours à l'âge biologique », notent les auteurs, qui expliquent que leurs prochains travaux porteront sur l'effet de l'exercice physique sur la longueur des télomères des populations plus jeunes et des hommes.