Présidentielle 2017

Primaire de gauche : les projets santé de six candidats

Six des sept candidats à la Primaire de la gauche répondent aux questions de la rédaction de Pourquoidocteur sur les enjeux majeurs de la santé.

Après le succès de la Primaire de la droite et du centre (4,4 millions d’électeurs au second tour) qui a couronné François Fillon, c’est au tour de la gauche française d’élire son candidat (les 22 et 29 janvier 2017) pour la présidentielle.

Changement notable par rapport au précédent scrutin, la santé est au centre des débats. Assurance maladie, hôpital... les Français voulaient en entendre parler, ils sont servis.

Mais à quelques heures du dernier débat télévisé (1), beaucoup d'incertitudes demeurent sur le nombre de votants et sur le profil des électeurs. Dans le doute, les candidats ont choisi de rester prudents quant à leurs positions en matière de santé. Ainsi, tous clament haut et fort le slogan : « Touche pas à ma Sécu ». Vincent Peillon propose dans ce domaine de « fusionner la contribution sociale généralisée (CSG) et l'impôt sur le revenu pour financer la protection sociale ». Arnaud Montebourg a pour priorité de redonner du souffle à l’hôpital. Sa méthode : créer 5 000 postes de médecins et de paramédicaux par an à l’hôpital public pendant son quinquennat. Benoît Hamon veut mener un vraie politique de réduction des risques. C'est en cela qu'il s'engage à légaliser le cannabis. Mais aussi, à engager une lutte globale contre les addictions (alcoolisme et le tabagisme), en investissant sur l’éducation à la santé et la prévention. Enfin, l'ex-Premier ministre, Manuel Valls, a comme ambition de continuer sa lutte contre les déserts médicaux. Avec des formules radicales : le conventionnement sélectif des praticiens.

Pourquoidocteur vous propose donc de retrouver les interviews de six des sept candidats (2) à la Primaire de la gauche, interrogés sur sept thèmes majeurs. Cette édition spéciale est consultable gratuitement en format pdf.

(1) Jeudi 19 janvier : troisième débat des Primaires citoyennes. Les 7 candidats, Jean-Luc Bennahmias, François de Rugy, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Sylvia Pinel et Manuel Valls débattront à 20h55 sur France 2 et Europe 1.

(2) Sollicitée à plusieurs reprises par nos soins et malgré ses engagements, Sylvia Pinel n'a pas répondu à nos questions.