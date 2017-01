Vaste campagne de dépistage

Tuberculose : un cas détecté dans une école de Limoges

Un intervenant d'une école de Limoges est atteint de la tuberculose. Tous les enfants et personnels de l'école sont invités à se faire dépister.

Un cas de tuberculose a été détecté dans une école de Limoges (Haute-Vienne). Il s’agit d’un intervenant travaillant essentiellement à l’école des Feuillants, a précisé l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué.

Par mesure de précaution, une campagne de dépistage sera organisée et proposée à l’ensemble des élèves de l’école et du personnel qui ont pu être en contact étroit et régulier avec la personne infectée. « Un courrier d’information a été envoyé à l’ensemble des familles d’élèves et aux personnels concernés afin de les informer des modalités de ce dépistage », indique l’ARS. Celui-ci sera composé d’un test cutané réalisé par une infirmière du Centre de lutte anti-tuberculeuse (CLAT), et d’une radiographie thoracique.

« La campagne de dépistage aura lieu lundi 23, mardi 24, mercredi 25 et vendredi 27 janvier à raison de 24 enfants par matinée. Tous les enfants seront revus 48 heures après pour lecture du test et radiographie thoracique à l’hôpital du Cluzeau », décrit l’ARS. L’ensemble de ces examens seront bien évidemment gratuit.



Moins de 5 000 cas chaque année

En outre, chaque élève a reçu une lettre à remettre à son médecin traitant. En cas de symptômes évocateurs (toux, difficultés respiratoires, fièvres, sueurs nocturnes…), les élèves et le personnel sont vivement invités à consulter leur généraliste.

La tuberculose est une maladie infectieuse contagieuse qui se transmet par voie aérienne (toux, éternuements…). Elle affecte en particulier les personnes les plus vulnérables. « Elle se soigne aisément avec des antibiotiques adaptés. Si des personnes malades sont détectées, il leur sera proposé un traitement », ajoute l’ARS.

Plusieurs signalements dans des écoles, collèges ou lycées ont eu lieu ces dernières années. Néanmoins, la prévalence de la tuberculose diminue en France. Selon les dernières données disponibles, un peu moins de 5 000 cas ont été recensés en 2013, soit 7 cas pour 100 000 habitants. Elle touche en majorité les populations venant de l'étranger et les sans domicile fixe. Mais à l’échelle mondiale, cette infection pulmonaire reste l’une des plus meurtrières. En 2015, plus de 10 millions de personnes l’ont contractée et environ 2 millions de personnes en sont mortes.