En France

Ménage : une source de dispute pour un couple sur trois

Selon une étude, 70 % des femmes sont responsables de l’hygiène de la maison. Un déséquilibre souvent subi qui crée de fortes tensions dans les couples.

Les bonnes résolutions de début d'année sont difficiles à prendre, mais cet article pourrait donner quelques idées : messieurs, et si vous vous mettiez aux tâches ménagères ? La dernière édition de l’étude SCA Hygiene Matters (1) met en lumière le rôle primordial joué par les femmes au regard de l’hygiène.

Dans une très large majorité des cas (70 %), ce sont elles qui sont responsables de l’hygiène des différentes parties de la maison. Cette prépondérance des femmes s’applique également de manière très marquée à l’acte d’achat de produits d’hygiène.

Peu importe le type de produits concerné (hygiène personnelle, entretien, hygiène des enfants et couches, papier toilette, et même hygiène personnelle du partenaire), les Françaises sont en effet systématiquement davantage responsables de l’acte d’achat : 75 % pour les produits d’entretien ; 66 % pour le papier toilette contre 33 %, et 60 % pour les produits d’hygiène de leur partenaire contre 16% en sens inverse !

À la décharge des Français, cet écart se retrouve dans l’ensemble des pays observés, et même lorsque les deux parties travaillent. Malgré ces évidences, les hommes demeurent peu conscients du déséquilibre dans la répartition des tâches ménagères : ils sont 39 % en moyenne à estimer que le travail est équitablement partagé, contre à peine 22 % des femmes !





Les femmes demandent de l'aide

Enfin, les enquêteurs révèlent que cette situation inégalitaire pèse sur les femmes : près d’une Française sur deux (46 %) aimerait que son partenaire l’aide davantage à l’entretien de la maison. Mais leur demande peine à être entendue. 14 % des hommes seulement reconnaissent que leur partenaire « en fait trop » !

Résultat des courses, l’entretien de la maison est un sujet de dispute récurrent dans les foyers français. Si les deux travaillent, un couple français sur trois se dispute régulièrement à propos du ménage de la maison (un couple sur quatre si l'un des deux travaille). À l’heure des bonnes résolutions, messieurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire cette année !

(1) Méthodologie de l’étude SCA Hygiene Matters 2016 : Étude biennale réalisée auprès d’un échantillon de 12 000 personnes de 16 à 56+ ans, réparties dans 12 pays (1000 par pays) : États-Unis, Mexique, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Espagne, Pays-Bas, Italie, Suède, Russie, Chine, Inde. Des quotas nationaux ont été utilisés pour assurer une représentation cohérente en termes d’âge et de genre. Réponses collectées entre le 31 mai et le 13 juin 2016 via des sondages web dans chaque pays.