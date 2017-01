Etablissement Français du Sang

Don du sang : des stocks critiques pour trois groupes sanguins

La situation est critique pour l'Etablissement Français du Sang. Les stocks sont faibles, particulièrement pour trois groupes sanguins. Les appels aux dons se multiplient.

Mi-janvier, la situation est toujours aussi critique. Les stocks de l’Etablissement Français du Sang (EFS) sont faibles. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour. Un objectif loin d’être atteint. Le 9 janvier, l’EFS a lancé une campagne d’appel aux dons. Une semaine après, la situation n’a pas changé.

Les dons du sang doivent régulièrement se renouveler car les stocks ont une durée de vie limitée : 5 jours pour les plaquettes, 42 pour les globules rouges. Mais fin décembre, l’EFS n’a récolté que 88 000 dons, sur 100 000 visés. Période de fêtes oblige, les dons ont reculé. L’épidémie de grippe, qui a commencé plus tôt que d’habitude, n’a pas aidé.





324 000 donneurs supplémentaires

La situation est particulièrement périlleuse pour certains groupes sanguins. C’est le cas des groupes O-, A- et B- dont les stocks sont très bas. Le niveau est jugé « critique » pour ces trois groupes. « Les réserves sont insuffisantes et ne permettront pas de couvrir les besoins en produits sanguins si la situation persiste au-delà de quelques jours », explique l’EFS sur son site. Le bilan est plus positif pour les autres groupes.







Source : Etablissement Français du Sang

Le don exige généralement 45 minutes à 1 heure de présence sur le site, du questionnaire à la collation. Afin de faciliter les démarches, l’EFS a élargi les horaires d’ouverture de certaines collectes dès le 2 janvier. Car si le nombre de donneurs augmente régulièrement, les stocks restent fragiles. En 2015, 1,6 million de Français ont fait don de leur sang. Une nouveauté pour 324 000 d’entre eux.

La population autorisée à donner est plutôt large : sur le papier, il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans révolus, de peser 50 kilos au moins pour être éligible. Le questionnaire et l’entretien avec un médecin permettent d’éliminer les contre-indications.