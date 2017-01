Déforestation, présence humaine...

Brésil : des chauves-souris vampires à la recherche de sang humain

Au Brésil, des chercheurs ont découvert que des chauves-souris avaient récemment intégré le sang humain dans leur régime alimentaire. Ils redoutent la survenue de cas de rage.

En allant sur Wikipédia, on apprend que les chauves-souris de la sous-famille des Desmodontinae sont appelées communément "vampires" car elles se nourrissent de sang (hématophages). Sur Terre, il existe actuellement trois espèces de chauves-souris vampires : le vampire commun (Desmodus rotundus), le vampire à pattes velues (Diphylla ecaudata) et le vampire à ailes blanches (Diaemus youngi).

Ces trois espèces sont toutes originaires des zones tropicales du continent américain, principalement du Mexique, du Chili, du Brésil et de l'Argentine. Donc pas de panique pour les Français. Mais contrairement à la croyance populaire, ces chauves-souris s'attaquent assez rarement à l'homme. Elles préfèrent plus généralement se nourrir de celui des oiseaux plus riche en graisse que celui d'autres mammifères. Sauf qu'en raison de changements dans leur environnement leurs comportements changent. Tremblez lecteurs, Dracula est de retour.





Une nouvelle appétence

En effet, dans une étude intitulée « What is for Dinner? » (en français : « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ? Première découverte de sang humain dans le régime alimentaire des chauves-souris vampires à pattes velues ») relayée par New Scientist , trois scientifiques de l'Université fédérale de Pernambuc (Brésil), racontent comment ils ont fait cette découverte surprenante en étudiant les matières fécales de ces animaux. Et ce sont les excréments de la chauve-souris vampire à pattes velues qui révèlent que l'espèce a choisi de diversifier son alimentation. En la dirigeant vers du sang humain...

Un fait nouveau puisque ces travaux publiés dans Acta Chiropterologica rappellent que de précédentes études montraient que des chauves-souris de cette espèce avaient préféré se laisser mourir de faim plutôt que de consommer du sang de chèvres ou de cochons.





Des risques de rage

Pour les scientifiques, cette évolution pourrait être la conséquence de la déforestation en cours au Brésil. Elle a fait disparaître les proies habituelles de ces chauves-souris. L'autre explication apportée par l'équipe est la présence humaine qui s'est renforcée dans cette région du Brésil. La chauve-souris vampire à pattes velues profiterait ainsi du sommeil de l'être humain pour passer à table.

Et l'évolution des comportements de ces animaux nocturnes pourrait poser des problèmes de santé publique. Ces scientifiques redoutent en effet, qu'à l'avenir, les chauves-souris puissent transmettre aux humains la rage ou le virus Hantaan. Ce dernier a déjà provoqué un grand nombre de fièvres hémorragiques épidémiques accompagnées d'un syndrome néphrotique. Ce nouvel épisode de Dracula fait tout de suite moins rire.