Dans la province de l’Uttar Pradesh

Inde : 150 vers intestinaux retirés du ventre d’une jeune femme

150 vers ont été retirés des intestins d'une Indienne de 22 ans. Du jamais vu pour les chirurgiens qui ont réalisé l'intervention.

Voilà une histoire qui risque de couper l’appétit à de nombreux lecteurs. 150 vers intestinaux, de 25 cm en moyenne, ont été extraits des voies digestives d’une jeune Indienne. Depuis plus d’un mois, elle souffrait de vives douleurs au ventre et de vomissements. Finalement hospitalisée, Neha Begum a été libérée d’un fardeau pour le moins encombrant. Les parasites ont probablement été ingérés avec de l’eau, selon ses médecins. L’équipe de l’hôpital KG Nanda à Chandauli l’affirme elle-même : l’intervention a été choquante.





Par l’eau et les légumes verts

Le tabloïd britannique The Mirror se fait l’écho des propos du Dr Anand Prakash Tiwari. « C’est un cas très inhabituel, confie-t-il. Je n’ai jamais vu autant de vers dans un organisme humain. » D’après l’équipe médicale, les vers sont entrés dans le corps de la jeune femme par la bouche. De fait, nombre de parasites se trouvent dans les eaux non traitées et dans les légumes verts. Or, la province de l’Uttar Pradesh est la plus pauvre du pays. Les conditions d’hygiène, notamment, y laissent à désirer.

La nature des vers prélevés n’a pas été révélée par les médecins. Il est probable qu’il s’agisse d’Ascaris, dont la longueur varie de 15 à 40 cm. Ces parasites ressemblent en effet à des vers de terre et colonisent l’intestin par la nourriture. Les femelles sont pour le moins productives puisqu’elles pondent jusqu’à 200 000 oeufs par jour, ce qui pourrait expliquer le grand nombre de rejetons extraits.

Les ascaridioses ne sont d’ailleurs pas rares : selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 60 000 décès sont dénombrés chaque année. Les enfants en sont les premières victimes.