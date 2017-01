Quel accueil réservez-vous au livre Ceci est mon sang d’Elise Thiébaut ?

Mélanie Doerflinger : J’ai commencé à le lire, c’est un bel ouvrage. L’auteur a lié son expérience de femme et ce qu’on sait au niveau scientifique et historique sur les règles. Le mélange est brillant et permet de relancer différents sujets. Il n’y a pas que les produits d’hygiène féminine, des pathologies liées aux règles existent et on n’en parle pas assez. Cela devrait permettra peut-être de libérer la parole.





Quelles sont vos attentes pour l’année à venir ?

Mélanie Doerflinger : Elles sont nombreuses. L’absence de réglementation est problématique. Au moment des débats sur la taxe tampon, on a constaté que les femmes paient toujours plus cher les produits d'hygiène intime. Il faut produire une réglementation qui les reconnaisse comme des produits de première nécessité. Cela réduirait les prix.

Les femmes considèrent aussi ces protections comme des produits de santé, beaucoup les achètent en pharmacie. Mais juridiquement, ces produits ne sont pas en adéquation avec la considération qu’on leur porte. Il faut que cela change. Une surveillance est aussi nécessaire : la DGCCRF m’a expliqué que les contrôles n’étaient pas faits. Il faut vérifier, connaître les conditions de fabrication, les normes d’hygiènes. Avec cette base juridique, la suite va venir naturellement.

(1) Ceci est mon sang (Petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font), écrit par Elise Thiébaut (Editions de la Découverte)