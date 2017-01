Bernard Kouchner

Drogues : " Faire accepter la réduction des risques a été un long parcours"

Les traitements de substitution aux opioïdes sont arrivés en France il y a 20 ans. L'occasion pour l'ancien ministre de la Santé, Bernard Kouchner, de faire le point sur la prise en charge des addictions.

A l'occasion des 20 ans de l'arrivée en France, des traitements de l'addiction aux opioïdes, Bernard Kouchner revient sur la mise en place de la politique de réduction des risques, à laquelle il a largement contribué. L'ancien ministre de la Santé livre également à Pourquoidocteur sa vision d'une lutte efficace contre les drogues. En la matière, le co-fondateur de Médecins du monde déplore les réticences de la France face à des évolutions pourtant nécessaires selon lui.

Comment ont été mises en place les politiques de réduction des risques ?

Bernard Kouchner : Lorsque je suis arrivé comme ministre de la Santé en 1988, j’ai été confronté à des attitudes que je qualifierais de "conservatistes". Et d’ailleurs c’est toujours la même chose maintenant, 30 ans après. C’est-à-dire, qu’en France, on ne veut pas bouger les choses et on considère que les usagers de drogues ne sont pas des malades et que ce sont des délinquants !



Je vous rappelle que je suis arrivé après que Michèle Barzac a obtenu de haute lutte la vente libre des seringues (…), alors même qu’on était en pleine épidémie de SIDA, et ceci afin de réduire les contaminations par échange de seringues. Je décide alors et j’essaye de convaincre (le gouvernement, ndlr) que tous les appareils répressifs ne serviraient à rien et qu’il fallait considérer que la réduction des risques était la seule attitude médicale raisonnable, tant en termes de santé publique, qu’en terme d’éthique médicale.



Ce fut alors un long parcours, avec Médecins du Monde, en essayant de faire accepter par le gouvernement que la réduction des risques devienne une doctrine médicale officielle. (…) Je me souviens, que l’on m’avait demandé que l’on prouve qu’il était possible de prendre en charge médicalement, comme c’était notre devoir, les personnes dépendantes. (…) Donc il a fallu montrer que dans des pays raisonnables, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis, la prise en charge par la méthadone, par la buprénorphine, cela marchait. Cela s’est passé sur une longue période, mais cela a donné de bons résultats.

Comment les traitements de substitution ont-ils pu être prescrits ?

Bernard Kouchner : Cela a été fait par les gouvernements successifs, et en particulier par Simone Weil et Philippe Douste-Blazy, qui ont accepté d’assumer cette décision politique lourde. Mais cela a permis de grands succès en France parce qu’en France, les médecins généralistes ont pris en charge un certain nombre de patients qui n’allaient pas à l’hôpital et qui ne voulaient pas aller à l’hôpital.

En effet, initialement et dans beaucoup de pays, on réservait les traitements de substitution à des médecins hospitalier et à des services d’addictologie. C’était très bien pour commencer, mais cela réduisait considérablement le nombre de patients traités. Et c’est grâce à un certain nombre de courageux médecins généralistes, car c’était un sacrifice personnel, que des centaines et des centaines de consommateurs d’opioïdes ont pu être aidés.