18 000 décès par an

Cancer colorectal : l'INCa veut faire baisser le nombre de cas

L’Institut National du Cancer lancera, le 1er mars, une nouvelle campagne d’information à l’attention du grand public et des professionnels de santé pour rappeler les enjeux du dépistage.

L’Institut National du Cancer (INCa) lancera, le 1er mars prochain, une campagne d’information à l’attention du grand public et des professionnels de santé pour rappeler les enjeux liés au cancer colorectal. Les objectifs de cette nouvelle mobilisation sont clairs. D'une part, rappeler que le cancer colorectal est l’un des plus meurtriers, responsable de près de 18 000 décès par an. D'autre part, sensibiliser plus particulièrement les personnes âgées de 50 à 60 ans à l’importance du dépistage tous les deux ans.

A ce sujet, l’INCa martèle que la pathologie se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu'elle est détectée à temps. A l’inverse, lorsque la maladie est prise à un stade avancé, les traitements sont plus lourds et les séquelles peuvent être importantes et altérer la qualité de vie. Le programme de dépistage permet donc d’avoir un impact sur la mortalité et sur l’incidence des cancers colorectaux.

Et il y a du travail à faire dans ce domaine. Dans les faits, le cancer colorectal reste le 2e cancer le plus meurtrier en France. Et le 3e plus fréquent dans la population. En l'absence de dépistage, ce chiffre s'explique par le fait qu'il ne fait pas de bruit, et se développe lentement et sans symptômes apparents. En France, 95 % des cancers colorectaux apparaissent après 50 ans.