Santé publique France

Un nouveau Baromètre santé pour ausculter les Français

L’agence Santé publique France lance la 9e édition du Baromètre santé, qui évaluera les opinions des Français sur les thématiques majeures de santé publique.

Lancés en 1992 par l’Inpes (aujourd’hui Santé publique France), les Baromètres santé visent à « mieux connaître les opinions et les comportements en matière de santé de la population vivant en France, et d’orienter ainsi les politiques de prévention et d’information de la population », explique l’agence sanitaire. La 9e édition de l’enquête vient d'être lancée et prendra fin en juillet 2017.

Elle sera effectuée auprès de 25 000 personnes âgées de 18 à 75 ans, qui seront contactées par téléphone pour un entretien d’une trentaine de minutes. Les numéros seront tirés au sort de manière aléatoire, et seules les personnes sélectionnées pourront y participer. Les enquêteurs appelleront depuis un nombre limité de numéros, qu’il est possible de retrouver sur le site dédié au Baromètre.

25 thématiques abordées

Tabagisme, nutrition, bien-être, sommeil, conditions de vie, pratiques vaccinales, comportements sexuels… Les Français tirés au sort seront interrogés sur 25 thématiques, et donneront leur sentiment d’information sur ces sujets, et leurs opinions en matière de santé. Leurs réponses feront l’objet de publications scientifiques, qui rendront les résultats publics courant 2018.

Le derniers résultats datent du Baromètre santé 2014. Il avait en particulier permis de mettre en lumière l’augmentation de l’alcoolisation ponctuelle importante (API, autrement dit, le binge drinking), ou que le tabagisme avait du mal à diminuer en France malgré les 3 millions de vapoteurs.