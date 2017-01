Besoins urgents

Collecte de sang : la grippe fait baisser le nombre de donneurs

L’EFS lance un appel au don urgent en ce début d'année. Il faut augmenter les réserves en produits sanguins pour couvrir la baisse des donneurs due à la grippe notamment.

L’Etablissement Français du Sang (EFS) lance ce lundi un appel au don urgent. Comme chaque année, les fêtes de Noël ont entraîné une forte baisse de fréquentation des sites de prélèvements. Résultat, en ce début de mois de janvier, les réserves s’amenuisent alors que les besoins, eux, restent constants. L’objectif de 100 000 poches de sang en réserve à fin décembre n’a pas été atteint, l’Etablissement français du sang n’en comptait que 88 000 à cette date.

Par ailleurs, l’épidémie de grippe aggrave cette tendance. D'après l'EFS, elle présente aussi « un impact important sur le niveau de collecte en ce début d’année ». Cela est d'autant plus problématique qu'aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. De plus, la durée de conservation des produits sanguins est limitée dans le temps (5 jours pour des plaquettes et 42 jours pour des globules rouges).





45 minutes de son temps

« La mobilisation des donneurs reste essentielle chaque jour », rappelle l'EFS dans une nouvelle campagne (1). « Votre résolution pour ce mois de janvier : partager 45 minutes de votre temps avec les équipes de l’EFS pour une expérience unique et singulière », ajoute-t-il. 1 million de malades pourraient ainsi être soignés cette année grâce à la générosité des Français. Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr.

Et pour optimiser leur récolte, depuis le 2 janvier 2017, plusieurs sites de l’Etablissement français du sang proposent au public de nouveaux jours et horaires d’ouverture afin d'offrir davantage de possibilités pour donner son sang et accueillir plus de donneurs. C'est le cas par exemple en Normandie où 500 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades.





Qui peut donner ? Il faut : - Être âgé(e) de 18 à 70 ans révolus - Être muni(e) d'une pièce d'identité avec photo - Être reconnu(e) apte au don - Peser au moins 50 kg Il est recommandé de s'alimenter avant un don et de bien boire après. Compter 45 min à 1h pour un don de sang.







(1) Comme en janvier 2015, l’EFS lance une campagne d’urgence car les besoins en produits sanguins sont particulièrement importants en ce début d’année. Radios (RTL2, Fun, NRJ, RMC, « Les indé »), télés (C8/Cstar, TMC, NT1, NRJ12, Chérie 25,BFM TV), médias sociaux et digitaux s'en font le relais.