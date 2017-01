Elus et associations

Decazeville : manifestation le 28 janvier pour défendre la maternité

Un collectif appelle à la réouverture de la maternité de Decazeville, fermée depuis dix mois après le décès d’une mère et de son bébé.

Ils réclament la réouverture de la maternité. A Decazeville (Aveyron), élus et associations se sont réunis ce vendredi pour « faire le point » sur la situation du service et convenir d’un nouveau rendez-vous pour la prochaine manifestation, qui se tiendra donc le 28 janvier.

La maternité de Decazeville a été fermée le 6 août 2016 sur décision de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie, à la suite du décès suspect d’une mère de 36 ans et de son nouveau-né ce jour-là.





"Risques graves"

Le 22 décembre, l’ARS a prolongé de six mois supplémentaires la suspension des accouchements « en raison de risque graves pour la sécurité » des femmes enceintes. Tous les accouchements ont alors été réorientés vers les établissements les plus proches, à Rodez, Villefranche-de-Rouergue et Aurillac.

Outre des syndicats, des professionnels de santé de l'hôpital et de la médecine générale, le collectif des « Futures Mamans du territoire de santé de l'hôpital de Decazeville », plusieurs élus, participaient à cette réunion, dont François Marty (maire de Decazeville et président du conseil de surveillance de l'hôpital), la députée PS Marie-Lou Marcel, Jean-Pierre Ladrech (maire de Firmi), mais aussi des représentants du monde économique via Bernard Dalmon (chef d'entreprise, président du Medef de l'Aveyron, président de la Mécanic Vallée et premier vice-président de la CCI de l'Aveyron), rapporte le quotidien La Dépêche.





Attitude "peu loyale"

Le collectif a dénoncé « l'attitude peu loyale de l'ARS, prompte à communiquer le jour des décès et à prendre immédiatement une décision de suspension des accouchements, mais qui a persisté dans sa décision sans prendre en compte certains éléments », indique ainsi le quotidien régional. Le collectif a ainsi mis en avant l’impact de cette fermeture sur l’activité de l’hôpital et, plus globalement, sur le développement du territoire.

Une grande manifestation est prévue le 28 janvier, à 15 heures, place Decazes à Decazeville.