Atteinte neurologique sévère et définitive

Marseille : les experts pessimistes sur l'avenir de Marwa

L'évolution de la maladie de Marwa, une enfant d'un an hospitalisée à Marseille dont les parents refusent l'arrêt des soins, va conduire à un handicap majeur, ont estimé 3 experts.

C'est une nouvelle difficile pour les parents de Marwa, une petite fille d'un an dont les parents se battent pour qu'elle continue d'être soignée. D'après l'Agence France Presse (AFP), les trois experts mandatés par la justice refusent de « trancher » le « dilemme éthique » sur la question de la poursuite du traitement chez cette petite patiente reçue en 2016 à l'Hôpital de la Timone (Marseille) pour une infection foudroyante, suivie de sévères troubles neurologiques et cardiaques. Par ailleurs, les experts soulignent l'« atteinte neurologique sévère et définitive » dont souffre le bébé.