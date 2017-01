Appareil digestif

Anatomie : le mésentère devient un organe à part entière

La science se serait trompée. La paroi qui entoure l'intestin grêle devrait être considérée comme un organe à part entière, estiment des chirurgiens irlandais

Notre abdomen compte un nouvel occupant. Des chirurgiens irlandais ont classé le mésentère, un tissu qui rattache l’intestin grêle à la paroi abdominale, comme un organe à part entière. Dans un article paru dans The Lancet Gastroenterology & Hepatology, ces chercheurs de l’université de Limerick expliquent que les descriptions de ce tissu au cours des 100 dernières années sont erronées.

Dans l’organisme, le mésentère renferme les vaisseaux et les nerfs des anses de l’intestin grêle. Avec sa forme en éventail, il soutient les 5 à 6 mètres d’intestin et le rattache à la cavité abdominale. « Jusqu’à maintenant, il était décrit comme une structure très complexe et fragmentée présente à certains endroits et absente à d’autres, explique le Pr Pr Calvin Coffey. Or, cet organe est loin d’être morcelé et complexe. C’est une simple structure continue ».



Une nouvelle discipline

En classant le mésentère comme un organe, le Pr Coffey et ses collègues espèrent qu’une nouvelle discipline, « la science mésentérique », naîtra. Elle pourra notamment permettre d’établir les fonctions précises de ce tissu encore méconnues. « Si vous comprenez la fonction, vous pouvez identifier les anomalies de fonctionnement, et les maladies », souligne le chirurgien.

Les auteurs expliquent en effet qu’en comprenant mieux son utilité dans l’organisme, et notamment dans l’appareil digestif, il est possible d’imaginer des techniques chirurgicales moins invasives induisant moins de complications et permettant une convalescence des patients plus rapide.

Avec cette nouvelle découverte, un pan nouveau de la médecine et de la recherche s’ouvre maintenant. Et dès cette année, les nouveaux étudiants en médecine apprendront que le mésentère est un organe à part entière car cette nouvelle classification entre dans le célèbre manuel d'anatomie Gray.