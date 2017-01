Etude Alsa(ce)tique

Maladie de Lyme : les contaminations culminent en juin

Plus de 600 cas de maladie de Lyme ont été diagnostiqués en Alsace entre 2014 et 2015. Symptômes, lieux, saison, pathologies annexes : une étude fait le bilan de ces contaminations.

La maladie de Lyme circule activement en Alsace. Pour preuve : en deux ans, plus de 900 déclarations ont été remplies. Elles émanent de professionnels de santé qui exercent dans la région. Tous se sont portés volontaires pour participer à une étude de l’agence nationale de santé publique : Alsa(ce)tique. Les résultats ont été publiés ce 3 janvier sur le site de Santé Publique France.





Des morsures en forêt

Ces résultats sont précieux car ils témoignent bien de l’omniprésence des tiques porteuses de la bactérie responsable de la borréliose de Lyme en Alsace. En 2014-2015, 672 cas humains ont été confirmés par un comité d’experts, sur un total de 932 dossiers. La part n’est donc pas négligeable par rapport au reste du pays : en 2015, 33 000 personnes étaient touchées par la pathologie, selon Santé Publique France.

Ont été rejetés les patients qui présentaient un érythème migrant trop petit, des symptômes inhabituels, ou dont la prise de sang n’était pas concluante. Un élément qui fait débat au sein de la communauté des infectiologues.

Le contexte de l’infection ne livre pas vraiment de surprise : les morsures surviennent principalement en forêt ou dans les jardins – qu’ils soient privés ou publics. Mais les travailleurs agricoles doivent eux aussi faire preuve de prudence : les morsures ne sont pas rare dans ce secteur.











Des infections récentes

Dans la majorité des cas reconnus, la maladie de Lyme s’est manifestée à travers un érythème migrant unique (79 %), suivi de près par des érythèmes disséminés (21 %). D’autres symptômes sont survenus, mais le cumul reste rare. Moins de 5 % des malades souffrent d’autres manifestations, notamment parce que l’infection est récente. En effet, dans deux tiers des cas, la morsure de tique est survenue au cours du mois précédent.

Un véritable pic des signalements se produit au cours des mois chauds, particulièrement en juillet-août. Là encore, rien de bien surprenant puisque les sorties en plein air ont tendance à se multiplier au cours de ces périodes.







Les encéphalites à tiques et les anaplasmoses granylocytaires humaines – également transmises par les tiques – sont bien plus rares mais aussi plus lourdes : elles se traduisent par un état fébrile, voire grippal, des douleurs articulaires et des syndromes neurologiques. Le diagnostic est également plus simple à établir.