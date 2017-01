Des capacités hors norme

Robert Marchand : les secrets d'un record de l'heure à vélo

À 105 ans, Robert Marchand vient d'établir un nouveau record de l'heure à vélo. Cela s'explique par ses caractéristiques physiologiques remarquables, selon les médecins du sport.

Malgré ses 105 ans, Robert Marchand semble n'avoir aucune limite. Déjà détenteur du précédent record de l'heure à vélo, le centenaire vient d'établir un nouvel exploit. Dans la catégorie des 105 ans et plus, il a ce mercredi parcouru 22,547 km en soixante minutes sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines).

Ce Seine-et-Marnais est aussi détenteur du record chez les 100 ans avec 26,925 km avalés. Mais l'Union Cycliste Internationale (UCI) qui avait spécialement créé la catégorie Masters des plus de 100 ans pour lui n'est peut-être pas au bout de ses surprises. Sur Franceinfo, l'ancien pompier de Paris a en effet déclaré qu'il pouvait aller encore plus vite : « J'aurai pu faire mieux. Je n'ai pas vu la fiche des 10 dernières minutes. Sinon je serais allé un peu plus vite ».





Des caractéristiques remarquables

Pour expliquer ces performances extraordinaires, des médecins se sont penchés sur le profil de cet athlète né a Amiens (Somme) en 1911. Il en ressort que même s'il mesure à peine 1,50, m Robert Marchand possède des caractéristiques physiologiques remarquables.

C'est ce dont peut attester le Pr Véronique Billat, directrice de recherche au laboratoire d'Unité de biologie intégrative des adaptations à l’exercice (1). Celle qui suit de près Robert Marchand confiait il y a deux ans s’intéresser aux effets de l’exercice physique sur la consommation d’oxygène. Dans Le Parisien, elle déclarait : « Plus on gagne en consommation, plus on peut aller vite, avoir de l’énergie, s’assurer une bonne santé cardiaque et musculaire ».





Un déclin des performances lié à l'âge moindre

Une démonstration que la physiologiste a réussi à faire avec ce centenaire. Grâce à l’exercice, son volume d’oxygène maximum est passé de 15 à 38 ml/min/kg. Et sa fréquence cardiaque maximale est de 157 battements par min. Concrètement, à 102 ans, il a la puissance énergétique d’un homme de 45.

La scientifique a aussi mis en évidence un déclin des performances avec l’âge moins important pour le cyclisme en comparaison de l’athlétisme ou de la natation. « Cela est dû à la nature même de ce sport », indiquait-elle. On peut, c'est vrai, s'entraîner en cyclisme relativement tard dans les années. Le sport n'est pas traumatisant contrairement à la course à pied. Il est donc facile à entretenir avec l'âge.





Un entraînement spécifique

Résultat, Robert Marchand apparaît comme l'athlète le plus impressionnant pour une équipe de chercheurs français (2). Dans une étude récente publiée dans la revue Age and Ageing, ces scientifiques ont enregistré une réduction de ses performances d'à peine 50,6 % en comparaison avec le record du monde de l’heure de cette discipline, obtenu par Bradley Wiggins en 2015 avec plus de 54 km. Robert Marchand se déplace donc en vélo deux fois moins vite que le recordman de sa discipline, là où les autres athlètes centenaires courent ou nagent en moyenne quatre fois moins vite.

Enfin, le secret pour améliorer sa consommation d’oxygène réside aussi dans son entraînement. Ce sont les « montagnes russes » résumait Véronique Billat. « On demande à Robert de ne pas faire de vélo de manière intensive, seulement quand il en a envie, mais en alternant les difficultés et les vitesses. Y aller tout doucement puis très fort ! », concluait-elle.





(1) Le laboratoire d'Unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l’Exercice qui dépend de l’INSERM et du Génopole d’Evry (Essonne)

(2) Unité Inserm 1093 « Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice » à l’Université de Bourgogne