Souche H5N8

Grippe aviaire : les Deux-Sèvres touchées à leur tour

La France compte désormais 89 foyers de grippe aviaire H5N8. L'épizootie s'est propagée hors du Sud-ouest. Les Deux-Sèvres dénombrent deux foyers.

La liste n’en finit pas de s’allonger. Ce sont désormais 89 foyers de grippe aviaire qui ont été détectés en France. Soit cinq de plus en seulement deux jours. La situation est critique pour les Landes et le Gers, qui concentrent la majorité des cas. Mais l’épizootie de H5N8 s’étend au-delà du Sud-ouest.

Le Gers reste au cœur de l’épizootie, avec 45 foyers. Les mesures de protection semblent peu efficaces : en dépit des périmètres de sécurité et de surveillance, du confinement des oiseaux et de l’interdiction des rassemblements, le virus continue de se propager à d’autres élevages. La situation n’est pas plus enviable dans les Landes, où les contaminations progressent à un rythme régulier.





Une mortalité élevée

Si les infections semblent s’être arrêtées dans la faune sauvage, ça n’est pas le cas chez les oiseaux captifs. Pour la première fois depuis le début de l’épizootie, la souche H5N8 a contaminé un autre département que ceux du Sud-ouest. Les Deux-Sèvres, situés dans la région Nouvelle-Aquitaine, dénombrent eux-aussi deux foyers dans des élevages de poules et de dindons.







Source : ministère de l’Agriculture

Par rapport aux 18 pays d’Europe également touchés, la France présente un profil particulier. En effet, seuls trois autres Etats connaissent une épizootie plus virulente dans la faune domestique que sauvage : la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne. Le site de la plateforme d’épidémio-surveillance de la santé animale fait état d’une mortalité très variable en fonction des élevages et des espèces. Elle oscille de 0 à 70 % des palmipèdes et environ 20 % pour les dindes. L’homme est en revanche peu exposé : à ce jour, aucune transmission n’a été recensée.